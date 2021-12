Laagdrempelig sporten met de Bezige Bijen Beweegclub: ‘Ik word er niet moe van, maar juist energiek’

Kunstenares Marika Meershoek verhuisde vanuit de gemeente Oude IJsselstreek naar Eibergen en miste haar sportclub. Dus nam ze contact op met de SFB met de vraag of zoiets ook niet in haar nieuwe woonplaats kon. „Wij dachten net na over laagdrempelig sporten overdag. Dus we maakten samen met haar meteen werk van haar vraag”, aldus Quenda Kuitert van de SFB.

Meerdere ochtenden

De Bezige Bijen Beweegclub begon in september vijf ochtenden in de week, van negen tot tien op het sportpark De Bijenkamp. Nu het wat kouder is is de frequentie teruggebracht naar drie keer per week. Inmiddels zijn er elf leden die één of meerdere keren per week meedoen. De training wordt gegeven door trainers van de sportclubs die op De Bijenkamp zitten. Ook een stevige wandeling behoort tot de mogelijkheden. „Juist die variatie maakt het aantrekkelijk”, aldus Meershoek. „Maar ook dat je buiten beweegt en niet te vergeten het sociale aspect. En je voelt je voldaan naderhand. Ik word er niet moe van, maar juist energiek.”

Eigen niveau

„Wat ook zo fijn is is dat je op je eigen niveau kunt meedoen”, zegt deelneemster Trudy Wibier. „Je doet wat je kunt, je hoeft je niet bezwaard te voelen als een bepaalde oefening niet lukt.” „Daarbij is het ook nog eens harstikke gezellig en je ontmoet nieuwe dorpsgenoten!” aldus Hilde Grooters.

Meershoek benadrukt dat het niet alleen voor ouderen is, „maar ook bijvoorbeeld voor zzp’ers zoals ikzelf.” Of sporters die afwisseling zoeken of door een blessure de eigen sport (tijdelijk) niet meer kunnen uitoefenen. En de Bezige Bijen Beweegclub zit nooit stil, wat voor weer het ook is. „Desnoods trainen we onder tribune of in de kleedkamer”, aldus Quenda Kuitert.

Kennismaking

De club vindt dat er best wat meer leden bij mogen, dus is er een voor morgenochtend een kennismakingstraining. Die begint niet op De Bijenkamp, maar bij de bibliotheek om 09.00 uur. Er staat sportief wandelen op het programma over een afstand van ongeveer 4 kilometer, met onderweg verschillende oefeningen. Aanmelden is niet nodig.