Laatste coronanieuws stemt organisatie positief: ‘Dit jaar weer een bloemencorso in Beltrum’

BELTRUM – Het bloemencorso in Beltrum wordt dit jaar waarschijnlijk weer gehouden. Maar wel in een afgeslankte vorm.

De organisatie heeft nog geen definitief besluit genomen, maar het ziet er gunstig uit. „We hebben enkele scenario’s uitgewerkt. Vooralsnog denken we aan een bloemencorso in afgeslankte vorm. Een normaal corso zoals vóór corona is niet haalbaar”, zegt woordvoerder Rob Ribbers van de corsocommissie Festunique.

Het laatste nieuws van minister Hugo de Jonge stemt Ribbers positief. De Jonge denkt dat alle coronamaatregelen op 1 september geschrapt kunnen worden. „Dan is de beperkte optocht haalbaar”, zegt Ribbers.

Eerste zondag in september

Het bloemencorso van Beltrum is jaarlijks op de eerste zondag in september. Tijdens de laatste editie voor corona genoten duizenden toeschouwers met volle teugen. Een jaar geleden moest de organisatie het over een andere boeg gooien. „Er was geen bloemencorso. Maar mensen konden wel dahliakunstwerken bekijken. Die stonden in weilanden. Met ruim driezuizend bezoekers was het toch een zeer geslaagde editie”, zegt Ribbers.

Quote Vooralsnog denken we aan een corso in afgeslank­te vorm, niets doen is geen optie Rob Ribbers , Corsocommissie

Een herhaling van een jaar geleden is nog altijd een optie. „We hebben vier opties. Twee daarvan kunnen we vrijwel uitsluiten. Dat is een normaal bloemencorso en helemaal niets doen. Voor een normale bloemencorso zijn er niet genoeg dahlia’s. Ook wil vanwege corona niet iedereen in de loods samenkomen om aan de wagen te bouwen. Een normaal bloemencorso is dus niet haalbaar. Niets organiseren is ook een optie, maar dat willen we niet”, zegt Ribbers.

Komende week overleg

Daardoor blijven twee opties open: een beperkt bloemencorso en een herhaling van vorig jaar. „De komende week is daarover nog een overleg. We willen ook weten wat de wagenbouwers willen.”

Een afgeslankte vorm betekent niet dat er minder wagens zijn. „Nee, het aantal wagens zal gelijk blijven. Dat zijn er tien. Maar de uitvoering zal minder zijn. Dat komt doordat er minder bouwtijd is. Bovendien zijn er minder dahliaknollen de grond in gegaan dit voorjaar. Bloemencorso’s uit verschillende plaatsen werken samen om aan genoeg dahlia’s te komen”, weet Ribbers.