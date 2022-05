Laatste eer voor Johan door paarden en medewerkers Hippisch centrum

Dronken­mans­dief­stal? Weer mist Jos uit Beltrum een kunstklomp: ‘De lol is er nu wel vanaf’

BELTRUM - Drie klompen op een rij, stonden er zaterdagavond nog. De volgende ochtend waren er nog maar twee over. Niet voor het eerst werd afgelopen weekend in Beltrum een rotondekunstwerk ontvreemd. Een verhaal over ‘sleutel 13’, verkeersborden en andere trofeeën van de nacht. „Waarschijnlijk hangt die klomp nu ergens in een keet.”

24 mei