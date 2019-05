Laatste getuigen hamermoord moeten nog worden verhoord

Het wordt steeds duidelijker dat bloedwraak ten grondslag ligt aan de hamermoord op 29 oktober 2017 in Winterswijk. Afluistertapes uit Kosovo zijn voor het Openbaar Ministerie extra bewijs dat Deme Lulaj (58) om die reden is vermoord. De vader van de verdachte Xhevdet D. (37) werd in 1993 in Kosovo voor zijn ogen (hij was toen 12) vermoord door de broer van Deme Lulaj.

Verdachte ontkent in alle toonaarden

Tijdens de zoveelste pro forma zitting dinsdagmiddag werd duidelijk dat de zaak pas na de zomer inhoudelijk wordt behandeld.



Dat niet de broer van Deme Lulaj is vermoord uit bloedwraak, heeft er mee te maken dat die broer al langer geleden is overleden. De verdachte ontkent overigens in alle toonaarden.



Onlangs werden er in Kosovo door het OM in het geheim geluidsopnamen gemaakt in de familiekring van de verdachte. Op de tapes zou wederom zijn te horen dat het bloed is gewroken.