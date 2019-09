Laatste kans om in te spreken over evenemententerrein Zelhem

Van Rooijen benadrukt dat het geen discussie-avond is, maar puur bedoeld om informatie te verzamelen. ,,Hoe staan omwonenden en belanghebbenden erin en hoe kijkt de initiatiefnemer er tegenaan? Als raad moeten wij deze belangen tegen elkaar afwegen en dat kan het beste als je de info ter plekke ophaalt.”



Volgens Van Rooijen hoort dit ook bij het streven een transparante overheid te zijn. In het verleden was er veel kritiek dat Bronckhorst niet naar burgers luisterde. ,,Dit is ook een test, als het goed gaat gaan we dit straks ook bij andere onderwerpen doen”, zegt Van Rooijen.



De openbare bijeenkomst is woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Witte Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem. Wie wil inspreken moet zich daarvoor aanmelden via griffie@bronckhorst.nl