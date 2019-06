Laatste nieuwscafé op festival Achterland in Doetinchem

De aanvang is 15.00 uur en plek van handeling is het podium Streeckgenoten. Maandelijks wordt het Nieuwscafé op de eerste zondag van de maand gehouden in De Gruitpoort, aanvang 14.00 uur. De editie op Achterland is een week later én een uur later dan normaal. Het is het laatste Nieuwscafé van het seizoen.

Naamverandering

Geluksvogels

Literatuur en de toekomst van theater

Schrijver Jonah Falke vertelt over zijn tweede roman De mooiste vrouw van de wereld. Bijna drie jaar terug debuteerde de in Ulft opgegroeide Falke bij de landelijke uitgever Lebowski met Bontebrug. Zijn tweede roman handelt onder meer over een bordeel net over de grens in Duitsland.



Gerco Mons is ook gast. Mons is programmeur van Het Nieuwe Dijkhuis. Wat is de toekomst van dit theater - dat zich in drie jaar tijd heeft gepositioneerd met opvallende producties tussen Amphion en De Gruitpoort - nu de Baptistenkapel wordt verkocht?



Muziek is er van de band FRE met de van oorsprong uit Doetinchem afkomstige Frederike Berendsen.



De presentatie is in handen van Tanja Kits, Erik Hagelstein en Henny Haggeman. De toegang is gratis.