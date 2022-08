‘Laatste oorlogsslachtoffer Lammert Korten met boekje niet vergeten’

Bij het oorlogsmonument in Buurse is deze week een boekje gepresenteerd over Haaksbergens ‘laatste oorlogsdode’. Vanuit de Stichting Ik vraag me af… uit Eibergen en via het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft Bert Smeenk nader onderzoek gedaan naar de lotgevallen van de uit Eibergen stammende Lammert Korten. Hij werkte daarbij samen met Eric Ooink van de Historische Kring Haaksbergen. Verzetsman Lammert Korten wordt wel aangeduid als ‘Haaksbergs laatste oorlogsslachtoffer’. Hij kwam op bijna 32-jarige leeftijd om het leven ná de bevrijding van Haaksbergen.