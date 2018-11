Laatste show Magic Fish: ‘Wij waren muzikanten zonder verstand van zakendoen’

Vrijdag staan hij, drummer Reijntjes en bassist Bosvelt in de popzaal van de DRU Cultuurfabriek voor het laatst samen op het podium, voor dé afscheidsshow van Magic Fish. De Achterhoekse band ging begin jaren 90 een grote toekomst tegemoet, maar door strubbelingen, bezettingswisselingen en onervarenheid lag de muziekformatie geen tien jaar later alweer uit elkaar.

,,Wij waren drie typische muzikanten, druk met liedjes maken maar zonder verstand van zakendoen’’, zegt Ostermann. ,,Doordat de neuzen niet dezelfde kant op kwamen, vielen we uit elkaar. Achteraf bezien is het toen allemaal veel te snel gegaan.’’



Dat wordt onder meer geïllustreerd door het winnen van popprijs Gesel van Gelderland in 1992 en de verkiezing, een jaar later, van Ostermann tot beste gitarist bij de Grote Prijs van Nederland. Magic Fish speelt grote shows in Paradiso, de Melkweg én op festival Pinkpop. Maar na het succesvolle debuutalbum Absolutely Free wordt de tweede plaat It's in the Blood uit 1998 nooit uitgebracht.