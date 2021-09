Laatste weekend Berkellandse Kunstwandelroute

Vermiste vrouw (22) uit Winters­wijk gevonden, familie bedankt voor meeleven: ‘Ze is in goede gezondheid’

9 september WINTERSWIJK - De 22-jarige vrouw uit Winterswijk die sinds vorige week donderdagavond vermist was, is weer terecht. ,,Ze is in goede gezondheid”, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk, die betrokken was bij de zoektocht.