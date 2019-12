Laatste zondag van het jaar betekent in Gelselaar: hoornblazen en kniepertjes bakken

En vroeger wil in dit geval zeggen de negentiende eeuw. „In ieder geval lang geleden”, zegt Arie Roesink terwijl hij een authentiek wafelijzer in de vlammen van het knisperende haardvuur in de boerderijwinkel houdt. „Toen ik zelf jong was, maakte mijn moeder de kniepertjes al met een elektrisch wafelijzer.”

Anijs en kaneel

Er komen veel mensen van buiten de Achterhoek, die niet of nauwelijks van deze traditie weten. Er waren deze zondag nog twee gasten uit Apeldoorn, die vorig jaar na de bezichtiging van een woning nietsvermoedend bij het kniepertjes bakken binnen stapten. Inmiddels wonen zij in Gelselaar, weet Roesink. Of de kniepertjes de doorslag gaven? „De zelfgemaakte blijven toch het lekkerst, he. We doen anijs en kaneel door het beslag.”