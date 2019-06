Laborijn-cliënten opgelucht over vernietigend rapport sociale dienst

Nadat ze vorig jaar in deze krant haar nood had geklaagd over een taaltest die ze – op haar leeftijd nota bene – moest doen, heeft Laborijn haar nog flink dwars gezeten. ,,Ik was natuurlijk het zwarte schaap door dat stuk in de krant. Ik moest van anderhalf jaar mijn bankafschriften inleveren bij Laborijn. Waarom? Geen idee. Maar als ik het niet deed zou ik worden gekort op de uitkering. Het is altijd vechten tegen de bierkaai bij Laborijn.”



Ze heeft ook bezoek gehad van de Rooie Vrouwen die haar verhaal zelf wilden aanhoren. ,,Ze waarschuwden me om niemand van Laborijn binnen te laten. Want dan kijken ze in je koelkast en als die te vol zit word je ook gekort op je uitkering, zeiden ze. Nee, bij mij kwamen ze er niet in.”