Laborijn-gemeenten: er is nu duidelijkheid

Bennie Jolink raadt kerstac­ties van boeren af: 'We hebben al vijanden genoeg'

12:33 Normaal-voorman Bennie Jolink (73) heeft een videoboodschap op zijn Facebookpagina gepost waarin hij boeren afraadt om acties te organiseren in de aanloop naar kerst. Met name over het frustreren van bevoorrading van supermarkten zegt hij: ‘Ik zou het niet doen, de boeren hebben al vijanden genoeg’.