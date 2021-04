Laborijn houdt vast aan afspraken over boedelscheiding: Oude IJsselstreek moet toch 3 miljoen euro bijdragen

Hotel Stad Münster draaide gewoon door, óók in coronatijd

18 april WINTERSWIJK - Corona of niet, hotel Stad Münster bleef gewoon open. Ook al was er soms maar één hotelgast. Ondertussen konden mooi de kamers worden gerenoveerd. Dat was hoognodig, zegt het eigenaarsechtpaar Ivonne Bexkens en Joost van Rooijen.