Laborijn komt twee miljoen euro te kort door ‘domme fout’

AALTEN/ DOETINCHEM - Het zwaar onder vuur liggende Laborijn, komt twee miljoen euro per jaar tekort. Dat is ontstaan door een ‘domme fout’. De sociale dienst van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek is namelijk vergeten de cao-verhoging van de werknemers van de sociale werkvoorziening op te nemen in de begroting.

De directie moet binnen enkele weken een plan klaar hebben met maatregelen om dat gat te dichten. Maar of dat lukt in de crisis die vorige week is ontstaan door een vernietigend rapport van Berenschot over Laborijn, is zeer de vraag.



De kwalificatie ‘domme fout’ is afkomstig van de Aaltense wethouder Joop Wikkerink, lid van het dagelijks bestuur van de sociale dienst. Volgens Wikkerink is het miljoenentekort ontstaan door een ‘domme fout in de berekening van de kosten voor de werknemers van het onderdeel sociale werkvoorziening’. Nieuwe cao-bepalingen zijn niet opgenomen in de begroting.

Gemeenteraad is geïnformeerd

De aanpassing van de cao, die voor de werknemers in de sociale werkvoorziening in heel Nederland geldt, is met een gemiddeld percentage vanaf 2019 verhoogd. Voor elke individuele werknemer kan de loonsverhoging echter anders dan het gemiddelde uitpakken, omdat niet alle onderdelen uit de cao voor iedereen gelden of de berekening anders uitvalt.



De gemeenteraad van Aalten is onlangs geïnformeerd over het tekort, maar toen werd nog geen bedrag genoemd. Een Aaltens raadslid had het afgelopen week over anderhalf miljoen euro, maar wethouder Wikkerink antwoordde dat het om bijna twee miljoen euro ging.

Nog geen begroting 2020-2023 door fout

Wikkerink: ,,Het gaat om ongeveer 500 werknemers van Laborijn die onder de cao voor de sociale werkvoorziening vallen, in totaal praat je dan over behoorlijke bedragen.”