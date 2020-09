Laborijn krijgt na rapport dat voelde als een '4' nu een 6,7 voor bejegening klanten

Juist die bejegening - de menselijke maat - was ver te zoeken, zo oordeelde onderzoeksbureau Berenschot in juni 2019 over de sociale dienst. ,,Berenschot verbond daar geen rapportcijfer aan maar het voelde als een 4", zegt Jan-Henk Janssen, directeur van Laborijn. ,,Nu zitten we tussen een 6 en een 7. Tevreden zijn we nog niet, maar het beeld dat van ons bestaat is een stuk beter."