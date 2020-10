Lachende Frank Evenblij levert Doetinchemmer 18.000 euro op

Groot deel raad zegt vertrouwen op in wethouder in sportdos­sier: ‘U sloopt de sport’

12:29 HENGELO - Dat er al jaren geen sportbeleid is in Bronckhorst en clubs en verenigingen daardoor niet weten waar ze aan toe zijn, is GBB-wethouder Evert Blaauw aan te rekenen. Dat vinden drie partijen in de Bronckhorster raad die donderdag na middernacht een motie van wantrouwen steunden tegen de wethouder.