Lambert van Meijeren, vader van Tweede Kamerlid Gideon, lijsttrekker voor FvD in Doetinchem

DOETINCHEM - Lambert van Meijeren is lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Doetinchem. Van Meijeren is de vader van Gideon, Tweede Kamerlid van FvD.

De kieslijsten voor de elf partijen die deelnemen aan de verkiezingen op woensdag 16 maart zijn vrijdagmorgen op het stadhuis in Doetinchem bekend gemaakt. Dat was online te zien voor belangstellenden.

Oud-bedrijfsleider AH Rozengaardseweg

FvD is de enige nieuwe partij die in Doetinchem meedoet. Lambert van Meijeren verwijst zelf voor een reactie door naar de FvD. Van hem is bekend dat hij tot halverwege het vorige decennium bedrijfsleider was van de Albert Heijn aan de Rozengaardseweg in Doetinchem.

Zijn zoon Gideon timmert ondertussen aan de weg in de Tweede Kamer voor de FvD. De partij keert zich met name tegen het coronabeleid. In Doetinchem wil FvD meer betaalbare woningen, geen windturbines en zonneparken, geen azc’s en een lagere energierekening. Ook wil het referenda, staat in een persbericht van de partij. Die referenda zijn overigens al sinds december 2020 in Doetinchem mogelijk, dankzij de SP.

Gideon van Meijeren baarde onder meer opzien door te stellen dat hij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid wilde ‘opsporen, vervolgen en opsluiten.’ In de Kamer zei hij ‘het coronabeleid crimineel en misdadig’ te vinden. Daarop greep Kamervoorzitter Vera Bergkamp in. Van Meijeren sprak later van ‘geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid'.

Gideon ook kandidaat in Doetinchem

De lijst van FvD in Doetinchem telt zes namen. Opmerkelijk genoeg is Gideon, als nummer zes en dus lijstduwer, ook kandidaat. Het Kamerlid zou er druk mee worden want hij is ook al lijsttrekker voor de FvD in Den Haag. en behalve Kamerlid is de 33-jarige geboren Doetinchemmer ook lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland voor zijn partij.

Naast de Van Meijerens staan er vier onbekende namen op de lijst. Het zijn alle vier relatief jonge mannen.

Spit als oud-trainer en -kroegbaas stemmentrekker

Opvallende nieuwe namen op de Doetinchemse lijsten zijn verder Gert-Jan Spit (CDA), Wim Maatman (D66) en Eddy Nonkes (Groen Links). Spit staat als nummer 9. De oud-trainer van DZC'68 en oud-kroegbaas (van Hattrick) kon wel eens een stemmentrekker zijn.

Wim Maatman staat als nummer 8 op de lijst voor D66. Maatman is een bekende Doetinchemmer en drijvende kracht achter musical Freyheyt. Eddy Nonkes heeft als nummer 3 op de lijst voor GroenLinks ook goede kans om in de raad te komen. Nonkes was een bekende handbalkeeper die jaren op het hoogste niveau speelde.

Eén partij keert niet terug in de Doetinchem raad. Dat is Lijst Hubers van Sipke Hubers. Het raadslid scheidde zich in 2020 af van de SP en ging alleen verder.