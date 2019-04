Landgoed Aalten decor van nostalgisch ploegen met het paard

Het ploegen met paarden is een zo goed als verdwenen bezigheid. Vroeger trokken boeren of knechten met hun paarden uur na uur over de stille akkers. Het was rustgevend werk, er zat geen enkele haast achter. Tegenwoordig is het motto: tijd is geld. Er moet zoveel mogelijk rendement worden behaald om het hoofd boven water te kunnen houden.