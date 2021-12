Landgoedeigenaar helemaal klaar met honden en mountainbikers: ‘Ze vernielen mijn bos’

Eeuwenoude wildpaadjes, die tot voor een paar jaar geleden alleen door reeën, hazen en dassen werden gebruikt, zijn inmiddels veranderd in modderige mountainbikeroutes. En wandelaars met loslopende honden schrikken het wild op. ,,Reeën schieten weg en steken de Rijnweg over, waar vaak hard wordt gereden. Er liepen de afgelopen maanden al zeven voor mijn auto. Gelukkig kon ik op tijd remmen”, zegt Hélène de Fremery (57), eigenaar van landgoed ’t Zand in Hengelo.



Ze erfde het landgoed in 2005. In dat jaar werd het 300 hectare grote ’t Zand verdeeld tussen De Fremery en haar twee zusters. ,,Mijn deel heet Hoenderkamp en is 80 hectare groot. Daarvan is 80 procent bos en 20 procent landbouw,” zegt ze.