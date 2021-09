Landingsplaatsen voor ufo’s in Neede. Of toch iets met brandkranen?

Jao JaoNEEDE - In Neede vormen driehoeken op straat het gesprek van de dag. De kans is groot dat het een soort pijlen zijn. Maar waar wijzen ze naartoe? En voor wie zijn ze bedoeld? En wat als je géén pijl voor je huis hebt? Kortom: meer vragen dan antwoorden. En mogelijke antwoorden waar je maar ongerust van wordt.

Van een ufo-liefhebber hoorden we al de kreet tps: triangular painted sign. Waarop onze wedervraag was: aha, betekent dat een landingsplaats voor ufo’s?

Omdat sommige driehoeken verband lijken te houden met plekken waar brandkranen zijn en andere met putjes waar behalve regen- ook bluswater weg kan lopen, staken Jao Jao-onderzoekers hun licht op bij de Needse brandweer. En jawel, er is enig verband. Waar brandweervrijwilligers in het buitengebied zo brandkranen markeerden, is deze klus overgenomen door de gemeente. De BDS’ers - Berkellandse driehoekenschilders - laten hun sporen nu ook binnen de bebouwde kom achter.

Betrapt!

Controleurs van de gemeente Berkelland, omgevingsdienst ODA, politie, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Natuurmonumenten en de Hengelsport Federatie hebben afgelopen vrijdagavond een controleactie uitgevoerd in het buitengebied van Berkelland. Eén van de bijzondere vangsten: iemand kreeg een controle voor niet-handsfree bellen op de fiets. Natuurlijk pas nadat was vastgesteld dat-ie niet de 112-meldkamer aan de lijn had om te rapporteren dat er wel erg veel vreemde snuiters rondstruinden.

Een volgende handhavingsactie zal binnen de bebouwde kom worden uitgevoerd. Om te beginnen in Neede. Daarbij is een ‘speerpunt’ de naleving van no-flyzone- en landingsregels voor ufo's. Of de verplichte aanwezigheid van brandkranen en afvoerputjes bij daartoe aangemerkte locaties.

Kamp's Holterhoek

Dat door het veranderend klimaat natte voeten dreigen in het ondergrondse afluistercomplex bij Kamp Holterhoek, was vorige week nogal een onthulling in deze rubriek. Luttele uren na publicatie in Jao Jao stapte minister Van Defensie Ank Bijleveld op. Zogenaamd om het Afghanistan-dossier. Met plaatsgenoot Henk Kamp als tijdelijk opvolger is het regionale bewindslieden-gehalte weer op peil. Bijkomend voordeel: met de ex-Borculose oud-wethouder terug bij Defensie klopt ook de naam Kamp Holterhoek weer.