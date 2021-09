Lang wachten op een huurhuis en strijd om woningen te verduurzamen leidt tot kopzorgen bij corporaties

De druk op de sociale huurmarkt in delen van de Achterhoek is groot. Dat blijkt uit een rondgang langs de regionale woningcorporaties door deze krant. Het aantal reacties op woningen die te huur worden aangeboden rijst soms de pan uit, met name in het westelijke deel van de Achterhoek.



Woonservice IJsselland in Doesburg zag het aantal reacties bijna verdubbelen in twee jaar tijd: van gemiddeld 142 per woning in 2019 naar 187 in 2020 en 269 per woning dit jaar.



Absolute topper als het gaat om reacties op een woning betrof een huis in de Doesburgse wijk Zuidelijk Molenveld. Liefst 1268 mensen reageerden op een advertentie.



,,De afgelopen jaren is de vraag naar geschikte huurwoningen enorm gestegen en groeit het aanbod niet mee. Er is te weinig aanbod en te weinig doorstroming. Dit geldt voor alle typen en prijscategorieën huurwoningen in Doesburg”, zegt Saskia Hakstege van IJsselland.