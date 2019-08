Lange kras over nieuwe auto in Gaanderen

video De meerval duikt werkelijk overal op: ‘Zelfs in stadsvij­vers’

11:46 ULFT - De meerval is bezig aan een opmars. Dat afgelopen weekeinde de grootste meerval van Nederland werd gevangen in de Oude IJssel, is volgens Frank Bosman van Hengelsport Federatie Midden Nederland geen toevalstreffer. ,,Ze duiken overal op. In de grote rivieren en zelfs in stadsvijvers.”