Lange lijst met Zwolse bezwaren tegen zonnepark

COLUMN ‘Sommige bewoners vergroeien hier letterlijk met het beton’

15 september Vorige week werd de documentaire Jonah over mij van regisseur Ruut van der Beele uitgezonden door Omroep Gelderland. Op dat moment was ik voor een reportage in een achterstandswijk die bestond uit grote flats en afval op straat. De mensen werden ingeklemd door snelwegen.