Langer subsidie voor isoleren van ouder huis in Berkelland

Net als een koelkast in de winkel, hebben huizen tegenwoordig een energielabel. Oudere huizen scoren doorgaans minder goed. Maar daar is wat aan te doen: je kunt dak, gevel of vloer isoleren of HR++-glas aanbrengen als dat nog niet is gebeurd. De gemeente Berkelland betaalt daar aan mee.

De subsidieregeling Achterhoek Bespaart is niet nieuw. Maar officieel liep deze per 30 september af. Wethouder Gerjan Teselink: „Iedereen was overtuigd van het nut van deze regeling, maar het voortzetten ervan was nog niet geregeld. Wie zich de afgelopen twee maanden meldde, heeft al wel te horen gekregen dat we er mee door willen gaan. De regeling wordt nu met terugwerkende kracht verlengd tot in ieder geval eind volgend jaar.”

Bijdrage

De gemeente betaalt mee aan de kosten van het aanbrengen van dak-, gevel- of vloerisolatie in woningen van voor 1980. Daarbij is de bijdrage maximaal 500 euro bij minimale besteding van 1500 euro. Er is ook een burenbonus mogelijk, als zes aanvragen tegelijk worden ingediend: dan betaalt de gemeente per woning maximaal 750 euro mee, als tenminste 2250 euro in de energiebesparende maatregelen is gestoken.

Wie mee wil liften op het systeem, moet via de gemeentelijke website een aanvraagformulier invullen. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan zich telefonisch bij de medewerkers van de publiekswinkel van de gemeente Berkelland melden via het nummer 0545-250 250. Aanvragen moeten voor 31 december 2019 worden ingediend.

De oorspronkelijke regeling ging in 2016 in. Toen was er een budget van 500.000 euro voor vrijgemaakt. Teselink: „Daarvan was nog 107.000 euro over. We gaan nu in eerste instantie verder met dat restantbedrag. Zodra dat op is, storten we bij.”

De regeling helpt om de doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn, te bereiken. Maar ook is woningisolatie een goede zet om woningen ‘actueel’ te houden, als het gaat om de verkoopbaarheid in de toekomst.