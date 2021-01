Langerak spil in vernieuwing stroomnet: ‘De meeste infrastructuur die vervangen moet worden ligt in deze regio’

‘Als baby gedwongen weggehaald bij mijn moeder’; nieuwe stichting wil afstands­kin­de­ren bijstaan

15 januari DOETINCHEM - ,,Ik weet niet wie mijn biologische vader is. Hij heeft een Nederlands-Indische afkomst en hij had in de jaren zeventig vier maanden een relatie met mijn moeder. Ze ontmoetten elkaar in een kraakpand in Enschede. Dat is wat ik weet. Mijn biologische moeder kan of wil me niet verder helpen.”