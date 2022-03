Lantscroon in 's-Heerenberg: van hotel naar opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Veel opvang in Montferland

In de gemeente Montferland zijn ze sowieso druk met het creëren van opvangplekken voor Oekraïners. In voormalig familiehotel Engelbarts in Zeddam is plek voor vijftig vluchtelingen en in het voormalige pand van wielerfabrikant Specialized aan de Zeddamseweg in ‘s-Heerenberg kan op korte termijn datzelfde aantal opgevangen worden.