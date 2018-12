Laren wil voorloper zijn met gasvrij maken van dorp

Nieuwbouw met testbaan in Varsseveld voor VB-Airsuspen­si­on

7:59 VARSSEVELD - Midden op het grasveld op de hoek van de Frankenweg en de Guldenweg in Varsseveld, staat een schop in de grond. Die is begin deze maand door directeur Iginio Voorhorst in de bodem gestoken als eerste handeling voor de nieuwbouw van de specialist in luchtveringstechniek. Aan de andere kant van de Frankenweg is VB-Airsuspension in 25 jaar tijd behoorlijk uit het jasje gegroeid.