Lars (10) uit Zieuwent staat vanavond tussen de Champions League-sterren in Amsterdam

Lars, die Ajax-fan is, wordt hiermee beloond voor zijn bijzondere prestaties op de loopband in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen.



Hij liep daar in februari niet voor de lol. Lars heeft de taaislijmziekte, een ongeneeslijke, erfelijke aandoening, en zijn gezondheid wordt in het ziekenhuis goed in de gaten gehouden. Zoals hij liep, dat had iemand van zijn leeftijd met de taaislijmziekte nog nooit gedaan. Genoeg reden voor de longarts om hem aan te melden bij Make-A-Wish. Die stichting zorgde er op haar beurt voor dat Lars zijn debuut mag maken op de grasmat van de Arena.