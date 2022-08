Las van fietsschaamte: ‘’t Vrit stroom, wat ook gefabriceerd mot worre’

Op vakantie, veurig joor in Oostenriek, hewwe ook fietstochte gemaak en door kwame wi-j der achter dah wi-j met onze gewone fietse niet meer äöver die barge heerkwame. Of baeter gezeg, wi-j kwamme der nog weh äöverheer, moor dah had niet vol meer met fietse te make. Dah was veural lope en de fiets de bult op dauwe. Nee, zo stelle wi-j ons een fietsvakantie niet veur. Dus door hewwe toen moor drek ’t besluut genomme veur dit wark een E-bike aan te schaffe.



Ik heb ollie dooräöver al veteld. Mien vrouw had der vrae’j met, moor ik mos der wel aan wenne. Eerstens zag ik dah ganse, heroïsche vehaal van ‘noor Rome fietse’ ineenkrimpe tot niks meer dan een mededeling van ’t gehalte da’j efkes noor de buurtsuper bunt gefiets veur een baodschap. Nee, met vehale äöver fietstochte op een E-bike, ook al is ’t noor Rome, maak ie op een vejeurdag niks gin indruk.