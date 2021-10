Last minute uitstel maisoogst voor veel boeren te laat: ‘Kwaliteit kuilvoer onvoldoende’

,,Veehouders die niet de gok hebben genomen om te wachten, zitten nu met onrijpe mais van onvoldoende kwaliteit in de kuil”, zegt Stefan te Selle uit Winterswijk, voorzitter van LTO Oost-Achterhoek.



Toch is hij wel blij met het uitstel tot 31 oktober, dat minister Carola Schouten van Landbouw de boeren heeft gegeven voor de maisoogst. ,,Anders was iederéén in de problemen gekomen.”



De spanning in de boerenwereld was te snijden de afgelopen dagen. Menigeen hikte tegen de landelijke deadline van 1 oktober aan. Vanaf dan moest het zogenoemde vanggewas ingezaaid zijn. LTO vroeg al in de zomer om deze datum naar achteren te schuiven, maar het beloofde antwoord van de minister kwam uiteindelijk pas zo’n 12 uur voor het verstrijken van de deadline.