Lasten voor inwoners Berkelland blijven stijgen; inflatie kan tarieven verder opdrijven

Ieder kind kan eigen hut of kasteel bouwen in Houtdorp Laren

Bouwen aan middeleeuwse kastelen of futuristische toekomst-woningen en hutten. Het kan allemaal in het Houtdorp Laren. Donderdag 18 en vrijdag 19 augustus is de zesde editie van dit evenement in de Achterhoek. Jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8 kunnen daarbij timmeren en hun eigen hut in elkaar zetten. Verder is er ter afsluiting discozwemmen.

4 juli