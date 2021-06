‘Lastige passagiers’ door politie uit bus gehaald, zestal te voet verder

Jao Jao Berkelland­se ‘numerolo­gie op maat’ lost huisnummer­kwes­tie Zwilbroek­se­weg in Eibergen op

18 juni EIBERGEN - Numerologie is een occulte wetenschap die waarde toekent aan getallen. Maar in Eibergen is het tegelijk Berkellands maatwerk. Waarvoor bewoners aan de Zwilbroekseweg de gemeente dankbaar zijn. Daarmee krijgt de vreemde situatie op de grens van de bebouwde kom een prettig vervolg.