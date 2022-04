Laura van Kaam brengt eerste ep uit: ‘Dit is echt 100 procent Laura’

Ruim tweehonderd man kwamen vrijdagavond naar Streeckgenoot in Doetinchem voor het releaseconcert van Van Kaams ep Who I am today. Niet alleen de nummers waren nieuw, dit was ook de eerste keer dat ze samen met haar nieuwe band een liveoptreden verzorgde.

,,De ep heet niet voor niks Who I am today. Dit is precies wie ik ben en wat ik wil uitstralen”, zegt Van Kaam ,,En dit is ook echt de muziek die ik zelf mooi vind. Ik ben niet bezig geweest met wat commercieel interessant is.”

Van Kaam, die woont in Terborg maar opgroeide in Dinxperlo, ziet de totstandkoming van de ep als een overwinning. ,,Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Ik denk dat trotsheid wel het grootste kernwoord is van wat ik nu voel.”

Who I am today is te beluisteren via Spotify.

