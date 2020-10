Laurens Veltman uit Neede Helpt ouders en kinderen in de digitale wereld: ‘Deze tijd vergroot het meer uit’

‘Pittige kost, taaie stof, maar er is hoop zegt Doetinchem­se alleskun­ner Janouk

13 oktober DOETINCHEM - Wat Janouk Kelderman in haar nog maar 29-jarige leven heeft gepresteerd is indrukwekkend. De Doetinchemse is tv-presentatrice, musicalartieste, actrice, programmamaakster, voice-over voor tv-series, zangeres en danseres. En sinds kort ook schrijfster. Van een boek over duurzaamheid.