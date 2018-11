Laurens Veltman uit Neede: ‘Niet meer gamen? Maar wat dán?’

Perslei­ding Friesland­Cam­pi­na tussen Berkel en Twenteka­naal bij Lochem is weer heel

9:21 BORCULO/LOCHEM - De breuk in de persleiding, die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt, is gerepareerd. Donderdagmiddag is de persleiding op volgens het waterschap gecontroleerde manier in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt langzaam op gang gebracht, zo meldt het waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) .