Leasurelands koopt ook derde Hambroekplas in Borculo

Eigenaar Leisurelands wil het terrein van de Hambroekplassen in Borculo flink pimpen. Zo zijn er plannen voor drijvende vakantiewoningen op en aan het water. Verder komen er een fietsroute die het park beter toegankelijk moet maken, een zonnepanelenpark om eigen duurzame energie op te wekken en vooral meer activiteiten en evenementen. Eind april 2018 heeft het college van B en W van de gemeente Berkelland ingestemd met deze ambitie uit de Ontwikkelingvisie Hambroekplas. Belangstellenden en omwonenden werden op 4 juli geïnformeerd over de plannen.

Tot nu toe waren die plannen alleen op de twee westelijke plassen gericht. Maar door de aankoop van Zand- en Grint Exploitatiemaatschappij Het Hambroek BV door Leisurelands worden die plannen nu herzien en uitgebreid. Want met deze aandelenoverdracht is Leisurelands tevens eigenaar van de derde plas. Die wordt nu meegenomen in de nieuwe toekomstvisie, die daarmee breder van opzet wordt.

„Met de nieuwe eigendomssituatie kan ook de derde plas volwaardig onderdeel worden in de visie voor de gebiedsinrichting van Hambroekplas”, aldus Leasurelands. Over de verdere uitwerking van de plannen zal Leisurelands omwonenden en andere belanghebbenden informeren.

Vorige maand ontstond nog commotie in de Berkellandse politiek omdat er een groter zonnepark bij Het Hambroek zou komen dan was afgesproken. Of dat met de aankoop van de derde plas te maken had, is nog niet duidelijk.