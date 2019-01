Lee Chapman van De Voortwisch 'beste golfpro 2018’

Hond gevangen die 2,5 week lang 100 kilometer door grens­streek zwierf

14:45 WINTERSWIJK - Een vermiste hond die 2,5 week lang zo’n 100 kilometer door de grensstreek heeft gezworven, is woensdagavond gevangen door medewerkers van de Achterhoekse dierenambulance. De viervoeter had zich verschanst in een schuur in buurtschap Woold, bij Winterswijk.