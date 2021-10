Leenfonds Berkelland: laagdrempelige en lokale hulp voor mensen met onverwachte schulden

De nieuwe stichting helpt mensen helpen die geen beroep kunnen of willen doen op de reguliere schuldhulpverlening of de bijzondere bijstand. Ze denkt daarbij vooral aan gezinnen met financiële problemen die zijn ontstaan door echtscheiding, verlies van werk en inkomen, gedwongen verkoop van de eigen woning of de beëindiging van een bedrijf.

Het sociaal leenfonds Berkelland is een initiatief van de diaconie van de protestantse gemeente De Wijngaard en de Stichting Financieel Sterk. Zij hebben de krachten gebundeld en de Stichting An ’t Wark!/Sociaal leenfonds Berkelland opgericht.

Snelle oplossingen

Het leenfonds werkt laagdrempelig en lokaal. De stichting neemt de schulden van de hulpvrager over. Deze worden in overleg met de schuldeisers in een keer voldaan. In plaats van meerdere schuldeisers is er dan nog maar sprake van één schuld bij de stichting. Dit is overzichtelijk en werkt snel, aldus de bestuursleden.