Leerling Zone.college heeft corona, school blijft open

Neede heeft de primeur: survival gaat wel door, maar zonder publiek

18 september NEEDE – In Neede wordt de eerste survivalrun van het seizoen gehouden. Verdeeld over twee dagen, in z’n geheel op de Needse Berg en zonder publiek. Winnaars krijgen hun prijzen thuisgestuurd en je doet er bovendien verstandig aan een flesje waslotion in de tas te stoppen. „Thuis douchen”, luidt de boodschap.