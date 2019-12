Leerlingen Assink Lyceum gaan collecteren voor project Sterren Stralen

Ziekenhuis huurt extra personeel in voor griepgolf

6:59 DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem huurt extra personeel in om alle patiënten te verzorgen die met griepklachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk worden tientallen mensen getroffen door de griepgolf, die naar verwachting in de eerste maanden van 2020 op zijn hoogtepunt is.