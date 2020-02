Leerlingen Assink Lyceum in Neede gaan documentaires maken over streekgenoten

Het format Minikronieken is bedacht door Masja de Roy. Via de Stichting Nieuwe Twentse Kunst in Almelo wordt het project uitgerold. Assink-docent Menno Dimitri Ouderkerk, coördinator van het innovatielokaal van de scholengemeenschap: „De bijdrage uit het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgen we omdat dit naar twee kanten toe vernieuwend is. Voor onze opleiding is het een nieuw initiatief, en voor het project Minikronieken is de doelgroep van vmbo-bovenbouwers helemaal nieuw.”

Camera’s

Met de 50.000 euro worden onder andere vijf professionele camera’s gekocht om de filmportretten mee te maken. Ouderkerk: „Dat levert net wat betere kwaliteit op dan wanneer leerlingen met hun mobiel filmen. Ook audio krijgt meer aandacht bij het project: we werken met geluidsapparatuur en dasspeldmicrofoontjes.”

De school wil haar leerlingen voorbereiden op de toekomst, waarbij globalisering, digitalisering en burgerschap belangrijk zijn. Door het maken van de films komen de leerlingen in contact met ondernemers en inwoners uit de regio van de school. Het lesprogramma sluit aan op het profiel Dienstverlening en Producten en wordt verankerd in het curriculum van de school.

Docenten

In eerste instantie zullen de 15- en 16-jarige vmbo’ers op Het Assink (de klassen 3 en 4) nog niet met camera’s in actie te zien zijn: dit voorjaar kruipen eerst Assink-docenten in de rol van filmer/interviewer. Ouderkerk: „Vanaf het komend schooljaar zijn de leerlingen aan de beurt.”

Minikronieken kent talentontwikkeling, ontmoeting en verbinding als de belangrijkste doelen. Deze methode is oorspronkelijk op volwassenen gericht en wordt geschikt gemaakt voor alle niveaus van het vmbo. In het twee jaar durende project gaan jaarlijks dertig tot veertig leerlingen van de leerwegen BB en KB in twee- of drietallen films maken. Zij volgen acht weken lang per week veertien uur workshops die worden gegeven door de eigen docenten, in samenwerking met de filmmakers van Minikronieken.

Menno Dimitri Ouderkerk: „Het principe is voor allerlei onderwerpen toepasbaar. Of je nu aan geschiedenis en 75 jaar bevrijding denkt, of aan beroepsoriëntatie: de methodiek is voor allerlei gebieden te gebruiken en kan leerlingen in allerlei richtingen stimuleren.”

De Minikronieken worden vertoond tijdens een echte filmpremière, waarvoor behalve de leerlingen en hun familie ook de hoofdpersonen van de films en hun dierbaren worden uitgenodigd.

