Leerlingen Assink Lyceum in Neede maken hun eigen midwinterhoorn

video Gestolen busje brandt uit in bossen bij Epse

17 januari Onder verdachte omstandigheden is vanavond een bestelbusje uitgebrand in de bossen net buiten Epse. Op de Reelaan, een modderige zijweg van de Lochemseweg/N339, stond om 21 uur een Volkswagen transporteur busje in brand. Voorbijgangers ontdekten de vuurzee en schakelden de brandweer in. Onderzoek leerde dat het woensdag 16 januari was gestolen in Maarn.