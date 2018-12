Leerlingen basisschool Borculo balen van vernielingen: ‘Iets meer kerstgedachte’

Onduidelij­ke situatie in top De Woonplaats blijft, maar Soepenberg keert sowieso niet terug

9:28 WINTERSWIJK/ENSCHEDE - De schorsing van bestuursvoorzitter Henri Soepenberg van De Woonplaats is niet rechtsgeldig, maar een terugkeer naar de woningstichting is niet mogelijk vanwege de ernstig verstoorde relaties. Dat heeft voorzieningenrechter Kuipers beslist in het kort geding dat Soepenberg had aangespannen tegen De Woonplaats.