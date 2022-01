Leerlingen basisschool Wilhelmina tijdens nieuwbouw tijdelijk in lege deel Rietveld Lyceum

Jan en Eveline Struijk kwart eeuw predikant in Eibergen

EIBERGEN - Met een onlineviering wordt zondag stilgestaan bij het zilveren jubileum van Jan Struijk en Eveline Struijk-Boers in Eibergen. In december 2014 (foto) waren beiden al ‘zilveren dominee’, sinds woensdag een kwart eeuw in Eibergen actief als pastor bij PKN-gemeente Eibergen-Rekken. De viering is zondag vanaf 10.00 uur te volgen of later terug te kijken via pkneibergen-rekken.nl.

21 januari