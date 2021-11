Leerlingen Daltonschool Nettelhorst planten samen met stadstuinier ‘snoephaag’ aan

Al jaren krijgen de leerlingen van DBS Nettelhorst in het voorjaar zonnebloemzaden mee naar huis om in de tuin te laten groeien. Zo leren de leerlingen over de groei van planten en doen ze gelijk mee aan een wedstrijd; de verkiezing van de langste zonnebloem van Nederland van het magazine Stadstuinieren. Omdat in Nettelhorst het aantal inzendingen van één school het hoogst was, won de school een snoephaag.

Eetbare vruchten als snoep

Op een gezonde school is snoep niet alledaags. De gewonnen snoephaag bestaat dan ook niet uit suikergoed maar uit struiken die eetbare vruchten leveren. Met de uitleg van de stadstuinier werden de struiken zo geplant dat ze voldoende ruimte hebben voor een hoge opbrengst. Ook gaf Taco een gastles over de vruchten zodat leerlingen en ook zeker de leerkrachten goed weten wat ze in welke periode kunnen verwachten en moeten doen.

Daltonwaarden

Nettelhorst is een Daltonschool. Verantwoordelijkheid leren nemen is een Daltonwaarde. Bewust zijn van de eigen rol in het behoud van natuur en het kennen van de oorsprong van groenten en fruit horen daar zeker bij. Dat is ook terug te zien in het terrein rondom de school. Er is een uitgebreide moestuin, een kippenhok en een kruidentuin. Deze nieuwe snoephaag is dus een welkome aanvulling. En dan blijft er nog voldoende ruimte over om te spelen.

Meer info op de website van de school: nettelhorst.poolsterscholen.nl.