Leerlingen in Eibergen vergapen zich aan nieuwe school

Mariska uit Steenderen en haar Palestijn­se buurman begrijpen elkaar, door een zelfge­maakt woorden­boek dat nu in het AZC ligt

13:49 Mariska Schoon, een alleenstaande moeder in Steenderen, bouwde een bijzondere vriendschap op met Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die naast haar kwamen wonen. Ze spraken elkaars talen niet, dus maakten ze een woordenboek om met elkaar te kunnen praten. Hun werk wordt inmiddels gebruikt in het asielzoekerscentrum (azc) in Zutphen.