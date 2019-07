Leerlingen krabbelen op in een extra jaar groep 8: ‘Ik doe het nu voor mezelf’

DOETINCHEM - Een extra, negende jaar op de basisschool kan een groot verschil maken voor leerlingen. Op basisschool ’t Prisma in Doetinchem hebben ze er vijf jaar ervaring mee. De speciale groep 8 is zo’n succes, dat er een tweede groep bij komt.

Anna Willemsen (13) uit Varsseveld is een pientere dame. Ze haalde goede cijfers op de basisschool en alles wees erop dat ze na groep 8 zou instromen op een hoge vervolgopleiding. Tot het noodlot toesloeg.



Haar moeder kreeg kanker en lag maandenlang in het ziekenhuis in Amsterdam. In de tweede helft van groep 7 begon dat een wissel te trekken op de prestaties van Anna, want haar cijfers kelderden en aan het eind van groep 8 kreeg ze het advies om vmbo-kader te gaan doen.

‘Ik heb nu een vwo-advies’

De moeder van Anna wist dat haar dochter meer in haar mars had en ontdekte het extra basisschooljaar op ’t Prisma in Doetinchem. Dat jaar is nu bijna ten einde voor het Varsseveldse meisje.



Een zwaar jaar, waarin haar moeder overleed. Toch ging het op school goed. ,,Op mijn vorige school ging ik kloten, maar hier ben ik veel serieuzer met school bezig”, zegt ze met een verlegen lach. ,,Ik heb nu een vwo-advies.”



Wat is er in dat ene jaar veranderd? ,,Ik doe het nu voor mezelf”, zegt Anna. Dat antwoord past bij ’t Prisma, want de school pakt lesgeven net even anders aan dan de meeste scholen.



Kinderen mogen vragen waarom ze iets moeten leren, formuleren vanaf groep 6 hun eigen leerdoelen en moeten zelf op een rooster lezen wanneer ze welke les hebben. De leerlingen krijgen per vak les van een gespecialiseerde juf of meester.

‘Leerlingen halen het uiterste uit zichzelf’

Volledig scherm Directeur Lilian Weenk: ,,Leerkrachten en kinderen hebben er plezier van.’’ © Jan Ruland van den Brink Op die manier werkt de school aan vaardigheden die de kinderen nodig hebben op de middelbare school, maar eigenlijk ook in de rest van hun leven. De elf leerstrategieën worden die vaardigheden genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om leren plannen, structureren, jezelf motiveren en op jezelf vertrouwen.



,,Leerkrachten en kinderen hebben er plezier van”, zegt Lilian Weenk, directeur van ’t Prisma. ,,De leerlingen halen het uiterste uit zichzelf en dat doen ze niet voor de meester of juf, maar voor zichzelf.”



De school levert mondige kinderen af. ,,Ze schromen niet om een bouwbedrijf vragen te mailen voor een werkstuk of een politieke partij te bellen om iets uit te laten leggen.” Ook stromen de leerlingen uit op een hoog niveau. ,,De meeste kinderen gaan naar het havo en vwo.”

Isa van de Sander (12) uit Doetinchem



,,Ik leg de lat altijd heel hoog voor mezelf en ben een harde werker. In groep 7 heb ik gevraagd of ik naar 8V mocht. Mijn eigen geformuleerde uitdaging is dat ik Spaans wil leren.”



Maar Isa kreeg ook ander doelen mee, namelijk leren dat fouten maken niet erg is en dat het goed is om ‘kind te zijn’. Schooldirecteur Lilian Weenk: ,,Bijvoorbeeld door met elkaar iets te doen. Daardoor heeft ze nu vriendinnen.”

Flinke sprongen

Volledig scherm Anna Willemsen, Isa van de Sander en Luna Jansen. © Jan Ruland van den Brink Binnen deze bijzondere school is de extra groep 8 nog een beetje bijzonderder. Er zitten kinderen met allerlei achtergronden. Gevluchte kinderen en emigrantenkinderen die slim genoeg zijn voor de havo, maar een jaar extra nodig hebben om aan hun Nederlands te werken.



Kinderen die meer aankunnen dan wat ze gewoonlijk in groep 8 krijgen en baat hebben bij de extra vakken die er worden gegeven, zoals Duits, Frans en Spaans.



Maar ook schoolverlaters met bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals Anna, die met een extra jaar flinke sprongen kon maken. Anderen hebben een jaar overgeslagen op de basisschool, maar zijn sociaal-emotioneel nog niet toe aan de middelbare. En tenslotte zijn er leerlingen uit het speciaal onderwijs die het niet gewend zijn om in grote groepen les te krijgen.

‘We zijn heel selectief geweest’

Gemiddeld stromen er jaarlijks zo’n tien leerlingen in in groep 8V. Meer lukt niet, omdat de school niet meer ruimte heeft. Weenk: ,,We zijn heel selectief geweest met wie we hebben toegelaten, want er waren voor het afgelopen schooljaar wel twintig aanmeldingen.”



Dat gaat veranderen, want volgend schooljaar komt er een tweede Prisma-school in Doetinchem met vanaf schooljaar 2020/2021 ook een extra groep 8. ,,Dan kunnen we nog meer kinderen uit zichzelf laten halen wat erin zit.”