Leerlingen maken plan voor toekomst ‘oud’ schoolgebouw in Ulft

Oud-Rekkenaar Jan Raaben koninklijk onderschei­den in Eibergen

24 maart EIBERGEN/GROENLO Jan Raaben (84) is zondagavond in de Oude Matthëuskerk in Eibergen koninklijk onderscheiden. Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland reikte hem de versierselen uit bij de presentatie van de nieuwe verlichting, waar hij als vrijwilliger en initiator nauw bij betrokken was.