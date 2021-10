Leerlingen redden jubilerende dansstudio: ‘Eeuwfeest hing aan een zijden draad’

,,Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Anders hadden we het niet gered”, zegt Berentsen. ,,We proberen de verloren lessen nu in te halen.”



De 70-jarige dansleraar is de derde generatie Berentsen die de scepter zwaait in de school, die sinds begin jaren 60 aan de Rijksweg zit. Opa Hent legt op 16 oktober 1921 de basis in de biljartzaal van café Nusink in hetzelfde dorp. Samen met oudste zoon Ben – iedereen noemt hem Pipi – leren ze jonge streekgenoten de kneepjes van de foxtrot, Engelse wals, polka en aanverwante dansen.