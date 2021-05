Leerlingen schrijven gedichten over oorlog en vrede: ‘Ik zie vrijheid als rennen door een weiland’

Eerste kijkje in megaschool zonder muren in Lichten­voor­de

2 mei Een schoolgebouw zónder klaslokalen. Het enorme pand dat in het centrum van Lichtenvoorde is opgetrokken, valt niet alleen van buiten, maar ook aan de binnenkant op. ,,Ja, en daar zijn we heel trots op”, vertelt de zichtbaar opgetogen Will van der Zanden.